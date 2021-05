Fiumicino, Anselmi-Nardozzi: “Formazione degli adulti per il reinserimento nel mondo del lavoro”

“Si è tenuta oggi la Commissione Bilancio, formazione e lavoro sul tema, specificatamente, della formazione in funzione del lavoro dedicata soprattutto alle persone adulte”. Lo dichiara il presidente della Commissione Giampaolo Nardozi.

“Ai lavori hanno partecipato anche l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi e il direttore del nostro centro di formazione, Carlo Caprini – spiega Nardozi -. Come amministrazione stiamo perseguendo l’obiettivo di fare accreditare il centro di formazione anche per gli adulti per permettere a chi perde il lavoro in età non più giovane, di potersi riqualificare per rientrare nel mercato”.

“Il tema della formazione ha un ruolo importantissimo anche nel Piano di rinascita e resilienza approvato dal governo e invitato a Bruxelles per ricevere i fondi necessari alla ripartenza del Paese dopo la pandemia – sottolinea l’assessora Anselmi -. Gli effetti della crisi sanitaria di quest’anno rendono imprescindibile la creazione di nuovi posti di lavoro per rispondere alle diverse situazioni di difficoltà economiche in cui si stanno trovando diverse aziende, piccole e grandi”.

“Anche l’amministrazione comunale può e deve fare la sua parte – spiega l’assessora – e questo passa anche dalla formazione per la riqualificazione di quelle persone che sono entrate nel mondo del lavoro diversi anni fa e che, adesso, si ritrovano con uno scenario completamente diverso, anche in termini di nuove competenze, nel quale è necessario farle rientrare”.

“L’amministrazione provvederà inoltre ad un monitoraggio del territorio per individuare le nuove professioni per le quali c’è maggiore richiesta in modo da programmare la formazione per rispondere a questa esigenze” conclude Anselmi.