Fratoianni: “Confermate le nostre paure, altro che governo dei migliori”

Le indiscrezioni trapelate del #PNRR confermano le nostre paure.

Alla #sanità territoriale solo 7 miliardi in 6 anni, meno di un terzo di quanto viene stanziato per l’alta velocità ferroviaria.

Alla #cultura, all’#ambiente, al contrasto del cambiamento climatico arrivano solo le briciole.

Così come al #Sud, ai #giovani e alle #donne.

Altro che cambio di passo, altro che #GovernoDeiMigliori

Il 30 Aprile verrà presentato all’Europa un #RecoveryPlan mai sottoposto al dibattito pubblico e scritto da pochi eletti.

A qualche ora dal voto in Parlamento, forze politiche, media e persino noi parlamentari abbiamo potuto leggere solo una bozza ottenuta di sotterfugio. In pratica un segreto di Stato. E per di più, proprio su questo è stata aperta una #crisidigoverno. Ma vi sembra possibile?

Non basteranno fiumi di soldi se rimarranno le idee sbagliate e fallimentari di ieri.

Siamo di fronte a 200 miliardi di occasioni mancate.

Serve un ripensamento reale e radicale della nostra società e del nostro modello di sviluppo. Serve tutto un altro piano.