5 Gadget che Dovresti Avere Sempre Con Te

In ufficio come in casa ci sono sempre oggetti più utili di altri.

Quante volte capita di non avere a portata di mano un cavatappi o un accendino? Eppure, si tratta di oggetti molto economici e acquistabili un po’ ovunque.

Da queste esigenze quotidiane, non sempre soddisfatte sul momento, nasce l’opportunità per le aziende di colmare un vuoto e soddisfare un reale bisogno, offrendo una soluzione semplice in cambio di un po’ di sana pubblicità e riconoscenza da parte dei consumatori.

Sarà successo migliaia di volte che, nel momento in cui si ha bisogno di un servizio specifico, sia tornato in mente il nome di quell’azienda tanto gentile da aver regalato alcuni gadget pubblicitari come una penna per scrivere o una powerbank per ricaricare lo smartphone anche fuori casa.

E tu, sai quali oggetti dovresti avere sempre con te?

Mascherina Protettiva

Indispensabile per la tutela della nostra salute ai tempi del Covid, la mascherina certificata per proteggersi e ridurre i contagi è diventata una necessità quotidiana.

Nessuno può uscire senza indossarla, però spesso si rompono troppo presto, si rivelano fastidiose o costano troppo.

L’idea migliore è quella di dotarsi di una mascherina riutilizzabile, resistente ad almeno 20 lavaggi, comoda da indossare e realizzata con materiali di ottima qualità.

Scegli solo mascherine certificate e prodotte secondo le specifiche europee, con una parte interna in cotone per migliorare il tuo comfort anche dopo averla indossata per lungo tempo.

Se vuoi personalizzare i tuoi gadget promozionali online, dai un’occhiata al sito Maxilia e scopri le mascherine ideali per le tue esigenze.

Orologio

Si scarica solo dopo tanti anni e funziona quasi sempre a meraviglia.

Riceverlo in regalo è sempre una cosa simpatica e averne uno originale e personalizzato in modo unico fa sicuramente la differenza.

È anche uno dei regali natalizi più diffusi e apprezzati, ma se non vuoi aspettare fino alle prossime festività, sceglilo come regalo aziendale per i tuoi dipendenti.

Powerbank

Senza una presa elettrica anche i migliori dispositivi digitali devono arrendersi.

Oppure no, se hai una powerbank.

Si tratta di uno dei regali più utili e gettonati da tanti anni, in cima alla classifica dei prodotti promozionali più regalati dalle aziende e ricercati dai consumatori.

Portachiavi

Ogni mazzo di chiavi ha bisogno di essere organizzato con un buon portachiavi, quindi devi sempre averne uno con te.

Se non sono di buona qualità si rompono e le chiavi si perdono.

Se hai un portachiavi di qualità con un anello solido e resistente, oltre che una parte in plastica o in pelle per afferrarlo al meglio, allora le tue chiavi saranno sempre al sicuro.

Torcia

Utile in campeggio e quando l’energia elettrica non è disponibile in casa o a lavoro.

Può servire se si eseguono lavori manuali in ambienti stretti e bui, oppure per mettere in risalto illuminandole piccole zone di una superficie.

Rendila unica personalizzandola in modo originale!

Tutti questi oggetti sono utili per risolvere piccoli problemi quotidiani: ecco perché dovresti portarli sempre con te e scegliere di regalarli ai tuoi clienti come regali promozionali.