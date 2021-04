Qualità e innovazione: l’Italia che conquista i mercati

L’italia nel mondo ha sempre fatto parlare di sé e anche in ambito economico annoveriamo alcune storie che premiano l’imprenditoria tricolore. Gruppi industriali o colossi della finanza ma anche realtà del settore alimentare che hanno saputo imporre nel mondo le loro politiche commerciali supportate da prodotti di qualità apprezzati ovunque. Vediamo alcune di queste realtà imprenditoriali Italiane che hanno reso il Made in Italy un sinonimo di stile e qualità.

L’imprenditoria italiana che guarda al futuro

In economia il successo è spesso dettato dalla lungimiranza e dalla capacità di prevedere, almeno a breve termine, ciò che accadrà. La perseveranza e la convinzione nei propri mezzi sono poi dei plus che sul lungo periodo finiscono sempre per dare i loro frutti. Il mondo della moda, ha sempre dato grandi soddisfazioni e riconoscimenti alle aziende Italiane del settore ma ciò che ha fatto la differenza con le Maison di tutto il pianeta sono stati sicuramente l’intraprendenza, la creatività e il coraggio di osare degli stilisti Italiani consapevoli della tradizione e del know how sui quali potevano fare affidamento.

Aziende italiane di successo

In Italia le realtà industriali da prendere come esempio sono molte e hanno dimostrato negli anni di essere vincenti, grazie a una produzione incentrata su qualità e tecnologia. E il caso della Ferrero è riuscita a conquistare il mercato con la Nutella, il connubio fra le nocciole piemontesi igp e una ricetta rigorosamente segreta, due elementi di grande qualità che hanno permesso all’azienda di Alba di eccellere.

La Barilla ha cominciato la sua attività con un semplice forno a conduzione familiare; le innovative tecniche di marketing adottate hanno consentito al marchio di eccellere al punto che nell’anno 1952 fu premiato con la Palma d’Oro, un riconoscimento per la migliore campagna pubblicitaria. Come non ricordare i famosi cortometraggi del Mulino Bianco, i biscotti che tutt’ora accompagnano la colazione di ognuno di noi.

La Olivetti, celebre per i computers e l’informatica in generale, si è affermata concentrandosi giorno dopo giorno sulla migliore tecnologia disponibile, al pari della Apple negli Stati Uniti. A tal proposito, il salto di qualità del marchio italiano è arrivato grazie alla creazione del primo computer interamente a transistor del mondo; era l’anno 1957.

Tornando al magico mondo della moda, una storia di successo e di innegabile interesse è certamente quella di Camicissima.it, un brand italiano che ha saputo imporsi sul mercato grazie a una produzione dagli alti standard qualitativi portata avanti attraverso una costante evoluzione. Non si può fare a meno di notare come una piccola realtà artigianale sia riuscita a diventare una SPA, grazie alla costante abnegazione che da sempre contraddistingue l’intera imprenditoria italiana.

Il marchio Italiano è attualmente impegnato nella ricerca di nuovi mercati e i dati confermano la capillare presenza sul territorio nazionale dove sono oramai presenti più di 130 negozi. Per quanto riguarda il successo internazionale, registriamo i 200 punti vendita in Cina e le oltre 40 boutiques nel resto del mondo.

L’imprenditore italiano affronta gli ostacoli e le sfide, guardando al futuro, magari sacrificando se stesso per riuscire a raggiungere l’obiettivo; la mentalità è certamente vincente, lontana da quella di chi si accontenta di un semplice “piazzamento”.