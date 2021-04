Fratoianni: “Il Recovery Plan doveva essere il progetto dell’Italia intera, ma non sarà così”

Il Recovery Plan doveva essere il progetto dell’Italia intera, lo sforzo corale per una rinascita e un riscatto possibili.

Purtroppo però è tempo di prendere atto che non sarà così.

La scadenza è fissata al 30 aprile: a pochi giorni dalla sua consegna nessuno conosce davvero il piano riscritto dai tecnici del governo. Non lo conosce il Parlamento, né le forze economiche, sociali e civili del paese.

Certamente ci sarà un veloce e formale giro di consultazioni

Ma è chiaro che nessun contributo reale e sostanziale potrà venire in così poco tempo.

Peccato davvero. Se non avessimo perso due mesi con la crisi e il cambio di Governo, il piano che era stato preparato avrebbe potuto attraversare i territori e i luoghi innovativi del paese, avrebbe potuto essere discusso, rivisto, migliorato.

Invece così al Parlamento non resta quasi che incrociare le dita: sperando che nella scrittura del Recovery Plan #Draghi abbia concentrato davvero quelle energie ‘migliori’ che su tutto il resto abbiamo visto chiaramente mancare.