Latina, “A gonfie vele”: la rigenerazione urbana che parte dai valori

Comune di Latina e Ater di Latina, rispettivamente come soggetto proponente e soggetto attuatore, partecipano al bando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Qualità dell’Abitare” con il progetto di rigenerazione urbana “A gonfie vele”.

Questa mattina, nella sala Enzo De Pasquale del Comune, si è svolta una conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Latina Damiano Coletta, del Presidente Ater Marco Fioravante e del Direttore generale Ater Paolo Ciampi, nel corso della quale è stato illustrato il progetto elaborato dal Prof. Carlo Patrizio.

«Sono molto soddisfatto della partnership con l’Ater di Latina che ci ha permesso di presentare in sinergia questo importante progetto di rigenerazione urbana. È un’occasione per la città, anche in prospettiva di una ripartenza post-Covid, e contiene in sé tanti valori come l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale che vanno ben oltre la semplice riqualificazione di un quartiere dal punto di vista edilizio».