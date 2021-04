Champions: ecco la favorita secondo i bookmakers

Oggi torna la Champions con le gare di ritorno dei quarti di finale, e abbiamo deciso di fare una ricerca tra i più importanti siti scommesse per capire qual è secondo i bookmakers la squadra favorita per vincere la Champions League.

Come detto, oggi e domani si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, ovvero Chelsea-Porto, Psg-Bayern, Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid.

I siti scommesse con bonus che abbiamo consultato hanno ovviamente tenuto conto sia delle potenzialità delle squadre che dei risultati dell’andata.

Secondo i bookmakers quindi, la squadra favorita per vincere la Champions è il Manchester City di Guardiola, quotato circa 2.70, che ha un piede e mezzo in semifinale dopo aver sconfitto nella gara d’andata il Borussia Dortmund per 2-1 (Qui puoi vedere gol e highlights della partita).

Troviamo poi abbastanza staccate Chelsea e Psg, quotate entrambe circa 5 volte la posta. Se il Chelsea sembra aver già messo al sicuro la qualificazione alle semifinali dopo aver battuto all’andata il Porto per 2-0, c’è ancora qualche nodo da sciogliere per il Psg che si è imposto sul Bayern per 3-2 ma come si sa i bavaresi sono tra i top in Europa.

In questa speciale classifica troviamo poi il Real Madrid e il Bayern Monaco, quotate rispettivamente 6.00 e 7.00. Se del Bayern abbiamo parlato, va evidenziato come il Real Madrid abbia già quasi risolto la pratica col Liverpool all’andata, quando cioè si è imposto in casa per 3-1.

A concludere il quadro ecco Liverpool, Borussia Dortmund e Porto, quotate mediamente 15.00, 31.00 e addirittura 151.00. Per il Porto quindi un’impresa praticamente impossibile.

Ora la parola al campo, con le gare di oggi e domani che decideranno le semifinali.