Raggi: “Abbiamo avviato una sperimentazione molto utile per rendere più sicure le nostre strade”

A Roma abbiamo avviato una sperimentazione molto utile per rendere più sicure le nostre strade e in particolare gli attraversamenti pedonali. Sono le strisce pedonali luminose, un sistema con luci a led montate direttamente sull’asfalto che permette a tutti di attraversare in sicurezza nelle ore notturne, aumentando la visibilità soprattutto dove non sono presenti i semafori.

Oggi vi mostro l’ultimo che abbiamo installato in via della Consolata, all’incrocio con via degli Amodei, nel XII Municipio

E’ uno dei punti che abbiamo scelto per proseguire con la sperimentazione, dopo le strisce pedonali a led su via di Pietralata, nel quadrante nord-est, e viale Isacco Newton, nella zona sud-ovest.

Molto presto sarà in funzione anche l’attraversamento luminoso di via Casilina, altezza fermata Borghesiana, nella periferia est. Un altro prezioso intervento per migliorare la nostra città.