Conte: “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita”

La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita.

Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi. Se però ci guardiamo negli occhi sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale.

Questa lunga parentesi di rinunce e sacrifici non deve fiaccarci

Anzi. Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie, un più forte slancio. Devono rinsaldare ancor di più la fiducia tra di noi, la fiducia nella nostra comunità nazionale, che ha sempre espresso grande forza d’animo, è riuscita sempre a rialzarsi, a rimboccarsi le mani e a ripartire più forte di prima.

Auguri a tutti Voi, a tutti Noi.