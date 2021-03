Fratoianni: “Un milione di invisibili”

Sono i braccianti agricoli, per i quali il governo dei migliori non ha previsto alcuna forma di tutela e di ristoro.

Eppure sono una delle categorie più precarie e sfruttate, che lavorano pochi giorni all’anno.

Ma il decreto sostegni non prevede nessun intervento economico per questi lavoratori.

Qualcuno dei migliori…

Lo scorso anno il precedente governo (quello brutto, che non faceva nulla, ecc…) aveva previsto il ristoro anche per i braccianti e aveva anticipato l’indennità di disoccupazione.

Adesso sono spariti e da giugno non hanno nient’altro che qualche giornata lavorativa, quando va bene.

Ma la crisi sta mordendo pesantemente anche lì.

Qualcuno dal pianeta dei migliori può scendere sulla terra (o sul terreno) e può occuparsene?