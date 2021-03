Campidoglio, al via ad aprile operazioni bonifica ex pista pattinaggio Axel

Ad aprile, grazie a una serie di solleciti da parte di Roma Capitale, saranno eseguite operazioni di bonifica sull’ex pista di pattinaggio Axel, di proprietà dell’Inps, a piazza Mancini.

Questa pista di pattinaggio di dimensioni olimpioniche, la cui realizzazione era stata concessa solo in via provvisoria, è stata chiusa nel 2015: era diventata infatti abusiva per irregolarità edilizie.

Il 17 marzo scorso il Comune di Roma è riuscito a ottenere un sopralluogo, con la direzione lavori incaricata dal Giudice dell’esecuzione, per verificare lo stato dell’area prima dell’inizio degli interventi.

Nel corso dell’operazione di bonifica, che sarà terminata nell’arco di 20/30 giorni lavorativi, verranno rimossi i materiali e i rifiuti presenti sul terreno.

Parallelamente, sono state avviate le trattative con l’Inps per l’acquisto dell’area da parte di Roma Capitale, che si concluderanno a breve, non appena l’Agenzia delle Entrate stabilirà il valore del terreno.