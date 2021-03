Sanità, Palestrina: inaugurati 8 posti letto di area critica a ospedale Coniugi Bernardini

“Inaugurati oggi all’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina 8 nuovi posti letto di area critica: 4 per la Terapia intensiva, 4 per quella Sub-intensiva. L’area, che in questo particolare momento è destinata alla gestione dei pazienti più critici, è un potenziamento strutturale che rimarrà comunque a disposizione dell’Ospedale una volta che l’emergenza da Covid 19 sarà terminata.

Rinnovamento tecnologia

Entro il mese prossimo, con un totale rinnovamento della tecnologia, verrà inaugurata anche la nuova TAC che ora è sostituita da un impianto di tipo mobile. Voglio ringraziare il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, tutto il personale sanitario in prima linea e i tecnici che hanno permesso il raggiungimento di questo nuovo importante risultato”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità della Regione Lazio.