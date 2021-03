Di Maio: “Profilo basso, avanti così”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

È appena finito il Consiglio dei Ministri, abbiamo dato il via libera a 32 miliardi di aiuti per gli italiani.

Con il Decreto Sostegni andiamo a:

• sostenere le imprese che hanno avuto cali di fatturato;

• finanziare l’anno bianco per autonomi e partite iva;

• investire nella sanità per la campagna vaccinale e supportare il personale sanitario;

• finanziare la cassa integrazione, il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza;

• potenziare sanità e trasporto locale per regioni e comuni;

• dare indennizzi agli stagionali del turismo e dello sport;

• rinviare le cartelle esattoriali;

• supportare il settore fieristico italiano in ambito nazionale e internazionale.