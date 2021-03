Di Battista: “Ipocriti politici si batteranno il petto, invieranno farisei comunicati stampa…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Il 19 marzo del 1994, esattamente 27 anni fa, a Casal di Principe, Don Peppe Diana veniva assassinato dalla camorra. Don Diana stava iniziando a celebrare la messa quando i killer entrarono in chiesa freddandolo con 5 colpi. Don Peppe, così come Don Pino Puglisi (assassinato a Brancaccio dai sicari di Cosa nostra) si opponeva al crimine organizzato che, nel caso dei casalesi così come per quanto riguarda Cosa nostra, si era, di fatto, trasformato in “classe dirigente”.

Ci avviciniamo all’estate e gli anniversari delle stragi e degli assassinii mafiosi saranno molti. Ipocriti politici si batteranno il petto, invieranno farisei comunicati stampa, si faranno fotografare nei luoghi degli eccidi con espressioni contrite. Badate bene. C’è chi ha fatto e farà della lotta alla mafia la sua ragion di vita e chi la vedrà solo come uno spazio politico da sfruttare. La lotta alla mafia è una battaglia, in primis, culturale. E, ad oggi, non è affatto vinta. Altrimenti sarebbe inaccettabile per tutti avere al governo colui che per anni pagò Cosa nostra o in Senato l’autista del principale boss della camorra.

“Grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione, da parte di Silvio Berlusconi, di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di Cosa nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva, invece, nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale”, Prima Sezione Penale della Cassazione, sentenza n. 28225 del 9 maggio 2014″.