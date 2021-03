Raggi: “Il Piano dei Rifiuti voluto da Zingaretti va ritirato”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Ieri la Procura ha arrestato una dirigente della Regione Lazio che da anni si occupa della gestione del ciclo regionale dei rifiuti. L’accusa è di aver “manipolato la procedura amministrativa volta alla individuazione della prossima discarica di rifiuti solidi urbani della Capitale, ricorrendo ad indebite scorciatoie”. Io, come annunciato ieri, oggi ho già disposto che non si realizzi più la discarica di Monte Carnevale. Ho fatto la mia parte. Allo stesso tempo ho chiesto a Zingaretti ed alla Regione Lazio di ritirare il Piano Regionale dei Rifiuti, al quale evidentemente ha lavorato anche la dirigente arrestata ieri proprio con l’accusa – si legge negli atti della Procura – di aver messo in piedi “un meccanismo criminoso” piegato “a interessi privati” nella gestione dei rifiuti.

Credo che sia legittimo esprimere dei dubbi sulla tenuta del Piano Regionale firmato da Zingaretti: siamo certi che la dirigente arrestata non abbia “suggestionato” – altro termine usato nell’ordinanza giudiziaria – la stesura del Piano dei Rifiuti? Siamo certi che la decisione regionale di obbligare Roma ad avere una discarica sul proprio territorio non obbedisca a quegli stessi interessi privati? E’ legittimo il sospetto che le chiusure a singhiozzo di impianti e discariche nel Lazio non fossero utili a provocare emergenze cicliche necessarie a trattare da una posizione di forza nei confronti dell’amministrazione di Roma e quindi costringerla a indicare una discarica sul proprio territorio?

Nessuno può saperlo ma questi dubbi bastano per rivedere e ritirare il Piano Regionale dei Rifiuti.

Credo che sia necessario che la politica faccia sentire la propria voce. Intervenga la Commissione bicamerale sulle Ecomafie. I cittadini vogliono risposte e non che si nasconda la polvere sotta al tappeto.