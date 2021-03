Morra: “Oggi tutti ad osannare la proposta politica di Enrico Letta”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Oggi tutti ad osannare la proposta politica di Enrico Letta, con complimenti entusiastici che arrivano anche da chi qualche anno fa, con sarcasmo, lo demoliva dopo lo sgambetto che aveva subito dal suo stesso segretario di partito. Per non dire della sua elezione a segretario con voto pressoché unanime, così come era stato pressoché unanime il plauso che aveva accompagnato Renzi allorquando aveva sostituito al Governo lo stesso Letta, all’epoca accusato di non esser empatico e trascinatore esaltante, a differenza del Matteo di Rignano.

Poche settimane fa era invece Mario Draghi a rivestire i panni del “salvatore della patria”, del taumaturgo che, con fare miracoloso, riusciva a disincagliare dalle secche la nave Italia, altrimenti destinata ad emulare la tragedia della Costa Concordia nei pressi delle coste del Giglio.

Tuttavia, se facciamo un semplice esercizio di memoria, ci rendiamo conto che sono stati tanti altri i miti che hanno affollato la scena politica italiana negli ultimi anni, sempre accompagnati da aspettative eroiche ed eccezionali, e sempre liquidati nel men che non si dica in favore di un nuovo idolo cui tutti, informazione in testa, tributavano poteri da supereroe Marvel, salvo poi scoprire che non era esattamente così.

Quando cesserà questo maniacale culto della personalità del capo, espressione non di gruppi umani, bensì di greggi ovini, ne avrà guadagnato lo stato di salute della democrazia. Perché la democrazia non è obbedire senza capire, ma partecipare e condividere scelte e responsabilità, studiando e con impegno continuo.