Raggi: “È importante restare uniti e andare avanti insieme, senza dimenticare nessuno”

È importante restare uniti e andare avanti insieme, senza dimenticare nessuno. Anche oggi abbiamo organizzato la raccolta alimentare per gli utenti dei nostri mercati sociali dell’Appagliatore e di San Romano.

Dalle 10.00 alle 18.00, troverete un carrello per la “spesa sospesa” davanti a 11 punti vendita tra i Municipi IV e X: potete donare pasta, latte, carne e legumi in scatola, tonno, biscotti, prodotti per i bimbi, conserve, farina, zucchero, caffè.

Tutte cose semplici di cui non si può fare a meno: le mettiamo a disposizione delle persone in difficoltà, che possono fare la spesa gratuitamente nei box dedicati all’interno di questi due mercati.