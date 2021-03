Sedie da gaming: ne vale davvero la pena?

L’acquisto di una sedia per una postazione da gaming non è sempre così scontato. Di solito ci si pone la domanda: che tipo di sedie devo comprare? Da ufficio o da gaming?

La risposta risiede in due fattori principali: il prezzo e l’ergonomicità.

Partiamo dal prezzo. I numeri parlano chiaro, le sedie da gaming sono nettamente più care rispetto a normali sedie da ufficio, ma che cosa si paga in più? Certamente sono due design completamente diversi, da un lato abbiamo una sedia molto accattivante con colori che richiamano l’attenzione e dall’altro lato abbiamo sedie gradevoli alla vista e molto comode. Ovviamente è una questione di gusti personali, ma bisogna anche valutare in che ambiente si va a posizionare la sedia. I prezzi per delle sedie da gaming partono dai 150€, per comprare una sedia di fattura media, non eccellente, mentre per una bella sedia da ufficio servono meno di 100€. Il prezzo di una sedia da gaming è anche influenzato dai materiali utilizzati, come la pelle, ma anche da dei disegni particolari, per esempio vi sono delle sedie con degli inserti nella parte superiore che ricordano molto i sedili di auto da corsa e sportive. Il tutto poi ricade su una questione di gusti.

Una seconda ragione è l’ergonomicità. Una sedia da gaming per essere veramente ergonomica costa circa 300€, un prezzo assurdo per una sedia che da uffcio costa la metà. 300€ spesso includono un cuscinetto lombare, imbottiture per i braccioli e poggiatesta regolabile, ma con la metà del prezzo si può acquistare un’ottima sedia da ufficio che offre le stesse prestazioni. Alcuni dicono addirittura che le sedie da gaming sono scomode e che non seguono per nulla l’anatomia umana (quella categoria di sedie sotto i 150€). insomma, se si acquista una buona sedia da ufficio con poggiatesta, braccioli e supporto lombare si spendono un centinaio di euro e si porta a casa una bella sedia che fa bene alla schiena e rimane comunque elegante all’interno di un arredamento domestico.