Fratoianni: “Anche stasera i sondaggi ci dicono che siamo in crescita”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Anche stasera i sondaggi ci dicono che siamo in crescita. Le rilevazioni fotografano ciò che vediamo nel partito.

I nuovi iscritti sono tantissimi. E la maggior parte dei nuovi tesserati ci scrivono che non hanno mai avuto una tessera, che è la prima volta e che non vogliono essere delusi.

Per questo ho deciso di incontrare tutti domenica 14 marzo (on line, ovviamente), alle ore 10:00 in una assemblea in cui metteremo a fuoco idee, obiettivi e le prossime iniziative.