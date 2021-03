Elezioni Roma 2021. Potere al Popolo ci sarà

Potere al Popolo con l’assemblea pubblica di luglio 2020 aveva annunciato la sua intenzione di entrare in campo nella scadenza delle elezioni comunali del 2021 a Roma intorno allo slogan/programma di “Roma Città Pubblica”. Su questa base, nei mesi scorsi abbiamo interloquito con altre forze per realizzare una alternativa sostanziale di visione, priorità sociali e governo della nostra città

L’assemblea territoriale di Potere al Popolo Roma del 6 marzo, ha discusso ed elaborato una proposta con la quale misurarsi con la scadenza delle elezioni comunali a Roma ed è giunta a questa prima indicazione:

Intendiamo partecipare alle elezioni comunali per Roma

Siamo disponibili ad affrontare questa scadenza in coalizione con altre forze che convergono su un progetto di alternativa per questa città e intendiamo promuovere il confronto per raggiungere questo obiettivo, concentrare le forze e mettere in campo una alternativa credibile;

riteniamo che l’eventuale coalizione debba mantenere una linea coerente con questa alternativa sia al primo turno sia nell’eventuale ballottaggio, rigettando l’eterno ricatto del “meno peggio” che tanti danni ha prodotto negli anni passati.

mettiamo a disposizione la proposta di candidato/a sindaco di Lisa Canitano da confrontare con quelle già avanzate o che saranno avanzate dalle altre forze nella possibile coalizione.

intendiamo proporre quanto prima una assemblea pubblica di confronto con tutte le realtà politiche, sociali e conflittuali della città, per avviare un percorso di convergenza su una alternativa possibile per Roma in occasione delle prossime elezioni comunali.