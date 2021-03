Fratoianni: “Una patrimoniale negli USA? Se ne discute”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Una #patrimoniale negli #USA? Se ne discute. Bernie Sanders, Elizabeth Warren e altri senatori dem hanno proposto una patrimoniale del 2% per i patrimoni superiori ai 50 milioni di dollari. Del 3% sopra il miliardo. Una tassa che riguarda lo 0,05% più ricco della popolazione, ma che aiuterebbe chi sta pagando da anni la crisi. Le profonde disuguaglianze delle nostre società sono talmente evidenti che anche nella patria del neoliberismo e del capitalismo più spinto si discute di patrimoniale e redistribuzione della ricchezza.

In Italia buona parte della politica si fa scudo del ceto medio (che avrebbe solo da guadagnare da una proposta così) per difendere gli interessi di un gruppo ristretto e ricchissimo. Nessuna novità.

Ma la maggior parte dei cittadini sono con noi.

Per questo presenterò nuovamente la nostra proposta di patrimoniale.