Fratoianni: “Semplicemente sfruttamento”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Turni di dodici ore per 7 giorni a settimana, paghe misere e negazione dei più elementari #diritti dei lavoratori. Semplicemente #sfruttamento.

Per questo gli operai della #Texprint di #Prato sono in sciopero dal 18 gennaio. Dall’11 febbraio in presidio permanente, giorno e notte, davanti ai cancelli.