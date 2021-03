Lazio, Toscana e Abruzzo: è Metalli il settore più performante

Metalli, in fase pre-Covid, è stato il settore più performante tra le società di capitali con sedi legali nel Lazio, in Toscana e in Abruzzo. È quanto emerge in anteprima da un’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, sulla base dei numeri forniti dall’Ufficio studi di Cerved, che sarà presentata giovedì 4 marzo nel primo evento digitale dell’anno di Industria Felix, nel quale saranno premiate le 56 aziende più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili delle tre regioni coinvolte. Rispetto alla positività dell’indice Roe, le imprese con codice Ateco dei metalli hanno ottenuto: l’83,4% nel Lazio, seguiti da chimica e farmaceutica all’81,8% e meccanica all’81,4%; l’85,5% in Toscana, seguiti da meccanica all’82% e chimica e farmaceutica all’81,8%; l’85,3% in Abruzzo, seguiti da meccanica all’83,3% e ambiente all’81,1%.

Gli ulteriori dati dell’inchiesta condotta su 143mila bilanci, di cui 85mila nel Lazio, 45mila in Toscana e 13mila in Abruzzo saranno presentati durante l’evento moderato dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Simest, Unindustria, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development.

Vito Grassi

Interverranno il vicepresidente di Confindustria e co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Vito Grassi, il vicepresidente di Unindustria Alessandra Santacroce, il ceo di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri, il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori, il direttore di Askanews Paolo Mazzanti, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment Banking Marco Gabbiani, lo unit manager Davide Sacchetti e i private banker Gianfranco Galati e Fabiola Cintolesi, il docente di Economia industriale della Luiss e co-portavoce del Comitato scientifico di IF Cesare Pozzi, il senior external relations di Simest Carlo De Simone, il componente del Gruppo tecnico credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini e il consulente di Sustainable Development Francesco Lenoci.

Qui di seguito le 56 imprese premiate distinte per regione in relazione alla sede legale, che parteciperanno con i vertici aziendali.

LAZIO (23)

Frosinone (1): Intermodaltrasporti. Latina (1): Elleci. Rieti (2): Sa.G.Edil, Seko. Roma (19): Acea, Ali, British American Tobacco Italia, Copag, Enel, Engineering Ingegneria Informatica, Fabula Pictures, Ferrovie dello Stato Italiane, Gestore Dei Servizi Energetici, Infocert, La Sia, Magister Group, Mercedes-Benz Roma, Octorate, Pedevilla, Rete Ferroviaria Italiana, Savio Industrial, Sixth Sense, Tecnologie Meccaniche.

TOSCANA (19)

Arezzo (3): Lem Industries, Nuove Acque, Tesar. Firenze (6): A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, Arval Service Lease Italia, Cu.Gi.Mi., Publiacqua, Salvatore Ferragamo, Sammontana. Grosseto (2): Elettromar, Unione Amiatina. Livorno (2): Finsight, MTP; Lucca (2): Chiara, Sofidel. Pistoia (1): S.I.D.AL. Società Italiana Distribuzioni Alimentari. Prato (1): E.S.TR.A. Energia Servizi Territorio Ambiente. Siena (2): Rubinetterie 3M, Siderurgica Fiorentina.

ABRUZZO (14)

Chieti (5): Ceit, F.lli De Cecco Di Filippo, Igefi, Società Europea Veicoli Leggeri, Valagro. L’Aquila (1): Gunpowder. Pescara (5): Adria Med, Aesys, Carlo Maresca, Marine & Co., Vista Mare Di Benedetta Spalletti. Teramo (3): Aran World, Costruzioni Metalliche Prefabbricate International, Scelgo.