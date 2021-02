Roma, arrestato in flagrante topo d’appartamento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, un 22enne romano, con precedenti, sorpreso subito dopo aver rubato all’interno di un’abitazione.

L’uomo, in compagnia di un complice, che è riuscito a dileguarsi, dopo aver scassinato la serratura di un appartamento di via Maidalchini, si è introdotto all’interno dell’abitazione ed è riuscito a rubare vari gioielli.

Segnalazione

I Carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti ed hanno bloccato il 25enne davanti la porta d’ingresso dell’abitazione in quel momento vuota.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.