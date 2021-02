Latina, TPL: agevolazioni per studenti e over 65

Visto il permanere dello stato di emergenza da Covid-19, per l’agevolazione per il servizio di trasporto pubblico riservata a over 65 e studenti è necessario presentare una autocertificazione corredata, per gli over 65, da una copia del modello ISEE e da un documento di identità in corso di validità, mentre per gli studenti sarà sufficiente allegare il documento di identità.

La documentazione deve essere trasmessa, a mezzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it o consegnata a mano presso il protocollo generale dell’Ente, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, in piazza del Popolo 16, entro e non oltre il 28 febbraio.

Le autocertificazioni avranno validità un anno e andranno esibite sui mezzi congiuntamente alla ricevuta di avvenuta consegna della documentazione.

Si ricorda che l’agevolazione viene rilasciata ai cittadini che intendono viaggiare all’interno del territorio comunale utilizzando il servizio di trasporto pubblico locale. Sono destinatari gli studenti di ogni ordine e grado, residenti nel capoluogo, e gli over 65 residenti nel Comune di Latina che abbiano compiuto il 65esimo anno di età con un ISEE da 0 a 10mila euro. Per ISEE superiori a 10mila euro bisogna rivolgersi online alla CSC Mobilità, gestore del servizio di trasporto pubblico.