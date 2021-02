Stampa libera, che illusione…

A parer di chi vi scrive, oggi più che mai, il mondo dell’informazione vive tempi cupi.

Tra conflitti di interesse, morti di click, cacciatori seriali di mi piace e incompetenza, il giornalismo italiano dimostra una serie impressionanti di lati deboli.

L’articolo 21 della Costituzione viene, giorno dopo giorno, mortificato da chi invece di essere al servizio della libera informazione, si prostra al miglior offerente.

Sulla carta c’è libertà di stampa, ma di fatto la stampa libera è ridotta al lumicino.

Esagero nella analisi? Vi faccio due esempi: il primo sull’incompetenza che anima le tastiere di molti, il secondo sul servilismo dei professionisti della disinformazione.

Ciao Fausto…

Ieri, purtroppo, è venuto a mancare Fausto Gresini, volto noto del motociclismo italiano nel mondo. Un appassionato che è stato grande sia come pilota sia come team manager.

Orbene, la sera prima della scomparsa, tutte le principali testate dell’informazione non solo sportiva, avevano diffuso la notizia della sua morte. Addirittura sui social quelli che per gli sponsor sarebbero gli esperti della materia, hanno scritto fiumi di parole strappalacrime. Orbene, se sei un giornalista professionista, se addirittura ti ergi a luminare del motociclismo, costa così tanto fare, magari, una telefonata alla famiglia?

Il figlio Lorenzo, già provato da due mesi di sofferenze, ha dovuto fare un post sul suo profilo Facebook per ricordare al mondo che suo padre era ancora lì a lottare contro il Covid. Io, dopo aver visto che ovunque veniva riportata la scomparsa mi sono limitato a scrivere sul mio gruppo Facebook “Ciao Fausto”, poiché non avendo contatti con gli interessati e non avendo ricevuto comunicati stampa in merito, ho preferito non scrivere nessun articolo. Ma gli espertoni, quelli che si ergono a maestri del mestiere, quelli che si vantano di scrivere per quel grande sito o essere inviati di quel network, perché hanno preferito la corsa ai click e alle visualizzazioni alla serietà e alla professionalità?

Dopo la figura di menta fatta, addirittura, alcuni hanno avuto anche il coraggio di dire che la responsabilità è di chi ha la notizia non di chi la riceve; ogni ulteriore commento lo reputo superfluo.

Neanche il dolore e la morte hanno frenato la loro bramosia di visualizzazioni e la loro presunzione.

Tutti pazzi per il drago

Che il salto sul carro del vincitore fosse lo sport nazionale, è un fatto noto a tutti. Mi sono illuso, però, che gli assaltatori al carro dragato, nel salirci, avessero almeno un sussulto di dignità tale da non ridicolizzarsi come quel tale che ha sussurrato “Draghi è lei il nostro MES”.

Attenzione non è rispetto per i colleghi che la pensano diversamente. E’, invece, una netta accusa a chi ha perso ogni spirito critico e evita di fare domande scomode, ad esempio sulle scelte fatte in passato in materia di titoli derivati oppure nello smantellamento dell’apparato pubblico industriale italiano. Un silenzio assordante scelto per non disturbare le manovre di quello che ho definito l’unto da Bruxelles.

Democoglionocrazia

L’infodemia ossia la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni non vagliate con accuratezza, rende difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili.

Eccesso e manipolazioni che ci portano dritti alla democoglioncrazia (termine non mio ma che rende bene l’idea).

Se leggiamo che è crollato un palazzo ma in realtà quel palazzo è in piedi, se ascoltiamo per radio che i medici sono i nostri eroi ma la voce è di chi ha voluto il taglio di 16,6 miliardi di euro alla sanità pubblica e nessuno lo ricorda, giocoforza avremo una visione del mondo che ci circonda diversa da quella reale.

Se a ciò aggiungiamo che la critica è solo in funzione dell’interesse personale da servire, la nostra democrazia, stante l’impigrirsi delle menti, si reggerà sempre di più su dei coglioni.

Informazione libera e corretta sale della democrazia

Il sale della democrazia è, a pare mio, avvertire l’opinione pubblica. La stampa ha il dovere di offrire un’informazione corretta per permettere i cittadini di giudicare liberamente. L’informazione deve essere la guardiana e non la serva del potere.

Nel frattempo, però, La Repubblica, La Stampa, Il Tirreno, Il Mattino di Padova, Il Secolo XIX, La Nuova Sardegna, Il Messaggero veneto, Il Piccolo di Trieste, La Gazzetta di Mantova, La Gazzetta di Reggio, La Gazzetta di Modena, L’Huffington Post, Business Insider Italia, Mashable Italia, Il Corriere delle Alpi, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia. E poi e L’Espresso, Limes, Micromega, Radio Capital, Radio Deejay hanno un unico proprietario.

Il coraggio di denunciare

Certe scelte, l’ho provato sulla mia pelle di giornalista, possono costare caro. Scelte che, però, se fatte con coraggio, alla fine premiano sempre (ringrazio il mio editore che mi sostiene). Certo non si avrà il privilegio di essere definito il punto di riferimento del settore oppure di essere invitati nei salotti buoni.

Per loro sarò un signor nessuno che, per invidia, scrive certe cose.

Una cosa, però, è certa: per la mia coscienza sono un libero pensatore e liberamente vi dico cosa penso.

Grazie per avermi letto.