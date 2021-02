Agenda 2030: i nuovi obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Nel corso degli ultimi anni tutti noi, specialmente i più giovani, abbiamo preso a cuore tutti quegli aspetti del mondo che in passato sono stati principalmente trascurati.

La storia ha portato infatti a cambiamenti formidabili dal punto di vista economico dei vari paesi, ma spesso il progresso ha portato a conseguenze negative sotto diversi aspetti sociali o ambientali che non sono mai state prese particolarmente a cuore.

Ma l’ultimo periodo è stato caratterizzato fortunatamente da una sempre maggiore volontà di migliorare tutti questi aspetti, attraverso numerose iniziative al fine di venire incontro ai principali problemi che affliggono il mondo, con un occhio di riguardo nei confronti delle popolazioni più in difficoltà (si veda l’immenso impatto mediatico che Greta Thunberg ha avuto negli ultimi due anni grazie alle sue lotte contro il cambiamento climatico).

A seguito delle numerosissime iniziative create da Onlus e altre ONG è stata creata nel settembre 2015 l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; si tratta di un programma d’azione che presenta 17 obiettivi che si desidera portare a termine entro l’anno 2030 al fine di migliorare le condizioni socio ambientali dei paesi di tutto il mondo. A questo programma hanno aderito i governi di 193 Paesi membri dell’Onu.

Tali obiettivi sono:

Sconfiggere la povertà Sconfiggere la fame Salute e benessere Istruzione di qualità Parità di genere Acqua pulita e servizi igienico-sanitari Energia pulita e accessibile Lavoro dignitoso e crescita economica Imprese, innovazione e infrastrutture Ridurre le disuguaglianze Città e comunità sostenibili Consumo e produzione responsabili Lotta contro il cambiamento climatico La vita sott’acqua La vita sulla terra Pace, giustizia e istituzioni solide Partnership per gli obiettivi

É possibile vedere come questi obiettivi comprendano diversi argomenti e temi importanti di diverso genere, dallo sconfiggere la fame o la povertà fino ad arrivare alla salvaguardia anche degli animali. Importanti risultano anche i temi legati alla parità di genere e alla giusta istruzione per i più piccoli, al fine di permettere a tutti una base scolastica efficiente.

Con questi obiettivi ci si aspetta di riuscire nel giro dei prossimi anni di migliorare tutte quelle realtà ad oggi ancora in fase di sviluppo in modo da poter garantire un futuro migliore per noi e per le generazioni future.

Siamo certi che il 2030 riserverà un futuro migliore, ma il tutto deve partire anche da noi.