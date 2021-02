Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Renzi aveva promesso risposte sui suoi rapporti con l’Arabia Saudita, dopo la crisi di governo.

So bene che in questi anni ci ha abituato spesso a non fare quello che dice o che promette come quella volta che aveva promesso di abbandonare la politica se avesse perso il referendum.