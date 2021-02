Di Battista: “È ormai chiaro che ASPI sapesse del degrado del viadotto”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Ieri pomeriggio, uscendo dal Tribunale di Genova, Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime della strage del Morandi ha detto: “Draghi revochi le concessioni ad Autostrade per l’Italia perché ci troviamo davanti al terzo governo che sta gestendo la faccenda del ponte Morandi e finora non abbiamo visto nessun effetto. Capisco che siamo in mezzo ad una pandemia ma la pandemia è iniziata nel 2020 e il crollo c’è stato due anni prima dell’inizio della pandemia”. C’è qualcuno in Italia che possa dargli torto? Henry aveva 30 anni quando è morto.