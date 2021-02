Fratoianni: “Mi dicono che sono solo”

Ma io non mi sono mai sentito solo in questi giorni. Il mio telefono squilla continuamente, ricevo migliaia di messaggi, lettere, parole di incoraggiamento. Chi scambia il recinto del parlamento per la società cade in una trappola mortale.

La politica si fa fuori, tra la gente, connettendosi con i bisogni e i giudizi delle persone comuni che si vuole rappresentare. È questo il vero significato della politica come servizio: portare nelle aule istituzionali bisogni e richieste che si manifestano fuori da esse.

Non sento di avere nemici tra le persone con cui condivido valori e idee; con tutti loro, qualsiasi scelta abbiano fatto, voglio ritrovarmi in futuro perché penso e spero che questo governo sia una parentesi e non un processo “costituente”.

Costituzione

In queste ore sento che sto facendo ciò per cui sono stato eletto, con disciplina e onore, come dice la Costituzione. Rappresento la volontà del partito che mi ha candidato, porto la voce di tanti cittadini delusi e perplessi, arricchisco il dibattito democratico con un pensiero critico e fuori dal coro.

C’è tanta politica che riconosce valore solo ad un racconto di parte, la parte dei vincenti. Ma l’Italia non appartiene solo a chi vince, ci sono milioni di persone che si sentono spesso sconfitte e sopraffatte dalle difficoltà della vita, dalla solitudine, dall’esclusione sociale, dalla mancanza di mezzi economici e opportunità.

A tutti loro dico: non siete soli, non siamo soli. Organizzandoci, lavorando insieme per rimuovere gli ostacoli, possiamo ribaltare questa situazione e conquistare un futuro migliore.

Facciamoci forza collettiva, facciamolo insieme.