Raggi: “Abbiamo il dovere di intercettare le energie positive”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, tanti cittadini non perdono la speranza e con attività concrete vogliono prendersi cura del proprio territorio. Come Amministrazione abbiamo il dovere di intercettare queste energie positive e convogliarle insieme per la nostra città.

Oggi vorrei parlarvi dell’associazione “I Love Trullo”, una rete di imprese che conta tanti commercianti, artigiani e professionisti di periferia che nel 2017 hanno deciso di unirsi per rilanciare questo quartiere nella periferia sud-ovest della città.