De Santis (PD): “X Municipio, un patto del centrosinistra per il rilancio del territorio”

“In questi giorni ci si è completamente dimenticati del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia, una ricorrenza che sicuramente avrebbe meritato maggiore attenzione mediatica e ben altre celebrazioni. Covid permettendo, in primavera si svolgeranno le elezioni per la scelta del Sindaco di Roma e dei Presidenti dei Municipi. Sono consultazioni importantissime, perché decideranno chi guiderà la città nei prossimi cinque anni. Saranno anni fondamentali per il suo rilancio, considerando anche le enormi risorse da investire che arriveranno dal piano ‘Next Generation EU’ e dal Giubileo del 2025.

Intendiamo costruire un rapporto con le altre forze politiche

Partendo dai temi, che abbiamo già affrontato in altre occasioni, intendiamo costruire un rapporto con le altre forze politiche, al fine di arrivare uniti a questo importante appuntamento elettorale. Per questo, si è riunito il Direttivo del Partito Democratico del X Municipio che, dopo ampia discussione, ha dato mandato alla Segreteria di iniziare a tessere un dialogo con gli altri soggetti che fanno riferimento all’area del centrosinistra. L’obiettivo è realizzare la coalizione più ampia possibile, che però tenga conto delle esigenze di novità dell’agenda politica del nostro territorio.

Come partito di riferimento del centrosinistra, a noi spetta l’onere della proposta, riunendo attorno a un tavolo tutti coloro che desiderano portare in Municipio un nuovo programma riformista, ecologista, che tenga conto di tutte le istanze e le necessità dei cittadini, riavvicinando gli stessi alla politica con la ‘P’ maiuscola. Il Partito Democratico accetta la sfida che i tempi ci impongono, con l’augurio che tutti vogliano stare in campo rinunciando a personalismi, battibecchi ed egoismi che tanto male hanno fatto alla politica del nostro territorio. Da parte nostra, garantiamo un’autentica disponibilità al confronto, senza pregiudizi e senza voler imporre agli altri la nostra idea, ma cercando di mettere in piedi un progetto politico che sia in grado di ricostruire l’autorevolezza del centrosinistra del X Municipio.”

Lo dichiara in una nota Flavio De Santis, segretario PD X Municipio