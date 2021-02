8 febbraio 1600: la condanna a morte di Giordano Bruno

L’8 febbraio del 1600 Giordano Bruno, al cospetto dei Cardinali inquisitori e del collegio dei Consultori, fu costretto ad ascoltare inginocchiato la sentenza di condanna a morte per rogo; alzatosi indirizza ai giudici la storica frase:

“Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam”.

(“Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell’ascoltarla”).