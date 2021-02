Fratoianni: “Vedremo cosa succederà”

Vedremo cosa succederà, ma credo che in questo momento le condizioni per definire un accordo possano esistere. Si tratta di capire se tutti adesso si assumeranno le proprie responsabilità. Se si vuole trovare un accordo e fare ciò che urgentemente serve al paese, ci vuole una scelta politica.

Le nostre proposte

Servono il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione, una riforma fiscale in senso progressivo, il salario minimo, per evitare di consegnare ad una catastrofe sociale un numero enorme di persone che come sempre nella crisi hanno pagato più di altri. Noi lavoriamo affinché il Governo che potrà nascere abbia una posizione molto netta nel difendere chi lavora e chi ha meno reddito.