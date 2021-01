Fratoianni: “Siamo al fianco di chi lavora per trovare una soluzione alla crisi e dare un governo al Paese”

Al termine del primo giro di consultazioni il presidente della Camera Roberto Fico ha riferito pubblicamente gli sviluppi indicando un possibile passo avanti.

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo. Noi siamo al fianco di chi lavora per trovare una soluzione a questa crisi e dare un governo al Paese. Un governo che dia continuità alle cose buone fatte finora e che non si limiti a ciò.

Questo è il nostro auspicio e il nostro impegno

E lo sarà anche nei tavoli che da domani discuteranno sui punti di un patto di fine legislatura.

Questa maggioranza deve dimostrare di avere la capacità di offrire risposte al Paese, alla sua sofferenza, ai suoi bisogni e alle contraddizioni a cui è violentemente sottoposto in questa drammatica pandemia.

Continueremo a lavorare perché una soluzione arrivi al più presto e sia la migliore soluzione possibile in queste condizioni.

Una soluzione che resista alla forte offensiva di chi accusa il governo di eccessivo assistenzialismo, che vorrebbe spostare altrove le risorse. Di chi vorrebbe, per l’ennesima volta, far pagare gli effetti della crisi a chi li ha sempre pagati.