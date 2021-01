Raggi: “Rispettare l’ambiente e la propria città è un dovere per tutti noi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Rispettare l’ambiente e la propria città è un dovere per tutti noi. Purtroppo, però, non è sempre così: ci sono alcuni zozzoni che continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti per strada o accanto ai cassonetti.

Per questo, la nostra lotta al degrado continua a richiedere ulteriori sforzi.

Ecco qualche dato: nel corso del 2020 Ama ha rimosso oltre 4.600 tonnellate di rifiuti ingombranti, come mobili, materassi, divani e frigoriferi in tutta Roma.