Fiumicino, il museo del saxofono è online

“Grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, è disponibile sul sito del museo del saxofono una sezione per la visita virtuale”. Lo dichiara il direttore del museo, il maestro Attilio Berni.

“Com’è noto, infatti, a causa della pandemia tutti i musei sono chiusi al pubblico e non è possibile visitarli – spiega Berni -. Ma il nostro lavoro di ricerca non si è mai fermato e ora la collezione di saxofoni più grande del mondo è visitabile via web direttamente dal nostro sito”.

Come visitare il Museo

All’indirizzo https://www.museodelsaxofono.com/visite-guidate-matinee-concerti-lezione/ infatti, è possibile accedere alle tre sezioni della visita virtuale: gli strumenti, i giocattoli e le fotografie. Ad ognuno dei pezzi delle prime due sezioni corrisponde un’accurata scheda descrittiva che illustra la storia, le origini, le caratteristiche tecniche, l’anno di produzione e molto altro. Ad ogni foto, invece, è associato il racconto dei protagonisti e delle protagoniste della storia del saxofono e, in alcuni casi, anche video delle esibizioni degli artisti.

La visita virtuale è gratuita. “Un progetto utile al dialogo con il nostro pubblico – conclude Berni – e con la comunità musicale ed artistica, anche fuori dai confini nazionali”.