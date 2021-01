Fiumicino, Faro, iniziate le operazioni di bonifica dell’area

“Questa mattina, su richiesta dell’Amministrazione comunale, sono iniziati da parte di IP Iniziative Portuali, concessionaria per la realizzazione del Porto Turistico, gli interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti depositati nel corso della recente mareggiata nell’area del vecchio Faro di Fiumicino”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

Sopralluogo con la Dirigente dell’Area Ambiente

“Abbiamo effettuato subito – spiega – un sopralluogo con la Dirigente dell’Area Ambiente Maria Teresa Altorio insieme all’Arpa, anche per verificare la regolarità delle operazioni. Nell’occasione abbiamo fatto anche presente agli operatori dell’Arpa la situazione delle scogliere. Ci hanno assicurato la loro collaborazione quando inizieremo la bonifica con i fondi che la Regione ci ha messo a disposizione. Prendiamo atto che la IP sta mantenendo l’impegno di ripulire l’area del Faro e monitoreremo le operazioni. Ci auguriamo che inizino al più presto, come richiesto dal Sindaco, anche i lavori di messa in sicurezza del faro”.