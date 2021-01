USA, Joe Biden ha giurato: è il 46esimo presidente

Il democratico, accompagnato dalla moglie Jill, ha giurato sulla Bibbia di famiglia:

Questo è il giorno dell’America, è il giorno della democrazia. Non celebriamo il trionfo di una candidato ma della democrazia, la volontà del popolo è stata ascoltata. La democrazia è preziosa e fragile e c’è molto da riparare, da ricostruire, da curare e da ottenere, perché quello attuale è “un momento di crisi, ma l’unità ci potrà salvare”.

Terrorismo interno

“Dobbiamo affrontare il terrorismo interno e lo sconfiggeremo. L’America è migliore di quella che vedo adesso. Non possiamo vederci come avversari. In questo periodo più difficile l’unica arma, unico punto di forza è l’unità: si può dissentire, ma pacificamente”.

Il presidente di tutti

“Sarò il presidente di tutti gli americani. Dobbiamo combattere contro il virus per la nostra sopravvivenza. L’America è stata messa alla prova e ne siamo usciti più forti. Difenderò la Costituzione, difenderò la nostra democrazia, difenderò l’America”, uno dei passaggi finali del discorso inaugurale, col quale il nuovo presidente si è impegnato a perseguire “non l’interesse personale, ma il bene comune”.