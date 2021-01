Ostia, fermato a bordo di un’autovettura rubata: cittadino cileno arrestato dalla Polizia

Durante un normale controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Ostia, diretto da Antonino Mendolia, hanno intercettato un’autovettura su via delle Azzorre: alla guida un cittadino cileno in compagnia di una donna.

Gli accertamenti della polizia

Gli accertamenti sulla targa del veicolo, hanno consentito di accertare la provenienza furtiva dello stesso, rubata in zona Tuscolana, motivo per il quale gli agenti hanno deciso di seguire le mosse dei due.

Parcheggiata la macchina, i poliziotti si sono avvicinati all’uomo e dopo avergli chiesto i documenti, lo stesso ha dichiarato di avere in uso l’autovettura, in attesa di formalizzare l’acquisto del veicolo con il proprietario, circostanza che però ha insospettito gli agenti.

Un controllo all’interno della stessa ha permesso di rinvenire un kit completo di arnesi solitamente utilizzati per commettere furti con tanto di guanti in lattice probabilmente per non lasciare impronte.

Accompagnati negli uffici di polizia, dopo la redazione degli atti per F.B.G.E. cileno di 29anni, con precedenti di polizia anche specifici, è scattato l’ arresto per il reato di ricettazione.

La donna è stata denunciata per lo stesso reato.