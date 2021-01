15 Consigli per imparare una lingua straniera

Imparare una nuova lingua può essere scoraggiante. Potresti ad esempio trovarti a ripetere la stessa parola per 300 volte e scordarla dopo 20 minuti. Ecco qui alcuni consigli per ottimizzare il processo di apprendimento delle lingue!

1. Inizia con le 100 parole più comuni

Non tutti i vocaboli vengono utilizzati sempre. Nella vita di tutti i giorni, molto probabilmente, ti troverai ad utilizzare le stesse parole più volte. Ad esempio, un problema comune delle applicazioni per imparare l’inglese è che gran parte del vocabolario che studi riguarda gli utensili da cucina, i membri della famiglia, i vestiti e le stanze di una casa e non ciò che ti può servire veramente nella vita di tutti i giorni.

2. Dirai un sacco di stupidaggini. Accettalo

Quando impari una nuova lingua per la prima volta è normalissimo sbagliare e dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Magari potresti dire ad un gruppo di persone che gli americani mettono molti preservativi nel cibo. Oppure che il basket ti fa eccitare. Non fa niente, ricorda la correzione e vai avanti.

3. Crea il tuo frasario personale

Una volta memorizzate le 100 parole più comuni, crea delle frasi e usale più e più volte. Impara la grammatica sufficiente per poterlo fare e fallo fino a quando non ti sentirai abbastanza a tuo agio.

4. Memorizza gli schemi di pronuncia

Tutte le lingue basate sul latino avranno modelli di pronuncia simili basati su parole latine. Per esempio, qualsiasi parola che finisce in “-tion” in inglese finirà quasi sempre in “-ción” in spagnolo e “-ção” in portoghese. Gli anglofoni sono noti per aggiungere semplicemente “-o” “-e” o “-a” alla fine delle parole inglesi per dire parole spagnole che non conoscono.

Stereotipi a parte, è sorprendente quanto spesso sia corretto!

5. Utilizza video e i corsi gratuiti online

Ci sono un sacco di materiali per lo studio online, basta solo una ricerca su Google. Questi corsi sono ottimi per passare da una conoscenza inesistente di una lingua all’essere in grado di comporre delle frasi basiche, nel giro di pochi giorni. Sono anche ottimi per insegnare il vocabolario più fondamentale (parole come: il, io, te, mangiare, volere, grazie, ecc.)

Abbiamo già accennato alle diverse applicazioni per le lingue, delle quali però non siamo tanto entusiasti. Ognuna ha i suoi difetti. Nessuna è la pillola magica che ti regala capacità linguistiche miracolose. Ma non c’è dubbio che puoi usarle per integrare il tuo apprendimento.

Ricordati che il più grande ritorno sull’investimento nell’apprendimento delle lingue sta nel forzarti a parlare e comunicare con gli altri. Quando sei seduto nella tua camera da letto con un libro o un app, non sei costretto a formulare frasi nella nuova lingua in modo tale da farti capire. Quello che accade invece, è che sarai incoraggiato semplicemente a imitare e a copiare concetti e modelli che hai osservato nei materiali.

6. Dopo le prime 100 parole, concentrati sul diventare fluente

Gli studi hanno dimostrato che le prime 100 parole più comuni in qualsiasi lingua rappresentano il 50% di tutta la comunicazione parlata. Le successive 1.000 parole più comuni rappresentano l’80% di tutta la comunicazione parlata e le 3.000 parole più comuni rappresentano il 99% della comunicazione. La grammatica di base dovrebbe bastarti a creare frasi fondamentali nel giro di pochi giorni, come:

“Dov’è il ristorante?

“Voglio conoscere il tuo amico”.

“Quanti anni ha tua sorella?”

“Ti è piaciuto il film?”

Le prime di parole ti aiuteranno tantissimo. Usale per metterti il più possibile a tuo agio con la grammatica. Usa anche gli idiomi, il gergo e le battute. Una volta che sei in grado di scherzare in modo coerente nella nuova lingua, è un buon segno che è il momento di ampliare il tuo vocabolario.

Molte persone cercano di ampliare il proprio vocabolario troppo velocemente e troppo presto. È uno spreco di tempo e fatica perché non sono ancora a loro agio con le conversazioni di base, eppure stanno studiando il vocabolario di economia o medicina. Non ha senso!

7. “Come si dice X?” è la frase più importante che si può imparare

Imparare a chiedere questa frase ti aiuterà tantissimo nello studio della lingua, usala il più spesso possibile.

8. Le lezioni individuali sono il metodo più efficiente in assoluto

Se vuoi imparare una lingua in tempi brevi, prendere lezioni di inglese per qualche ora ogni giorno è il modo più veloce per impararla. Solo due ore al giorno per qualche settimana con un insegnante britannico ti possono portare ad un livello di conversazione così alto che potresti uscire con un* ragazz* che non parla italiano e mantenere la conversazione viva per tutto il tempo senza renderti troppo ridicolo.

9. Esci (quando si potrà) con qualcuno che parla la lingua che intendi imparare e non la tua lingua madre

Parla di tutto ciò che ti viene in mente e comunica quanto più possibile! Diventerai fluente in pochissimo tempo. E soprattutto, se capita di far arrabbiare l’altra persona o fare qualcosa di sbagliato, potrai dire che ti sei perso nella traduzione..

10. Se non riesci a trovare qualcuno che ti sopporti, trova un compagno di lingue online

Ci sono tantissimi siti web che ti aiutano a trovare persone che vogliono imparare l’italiano e che sarebbero disposti a scambiare tempo di pratica nella loro lingua madre. Sfrutta tutte le risorse disponibili!

11. Lascia che gli altri ti aiutino

Se sei in un paese straniero e ti stai rendendo completamente ridicolo cercando di comprare qualcosa al supermercato, chiedi aiuto ai passanti. Indica qualcosa e chiedi come dirlo. Fai loro delle domande. La maggior parte delle persone sono amichevoli e disposte ad aiutarti. Imparare una lingua non è per persone timide.

12. Aspettati di suonare un po’ ambiguo, a volte

Un gran problema è che non puoi tradurre alla lettere molte parole, anche se spesso sembra la via più facile. “Gustar” può significare più o meno “mi piace” in spagnolo, ma nell’uso è più sfumato. È usato per situazioni e contesti particolari, mentre in inglese si usa “like” come un verbo generico che copre tutto ciò che ci piace o che ci interessa. Queste sottili differenze possono sommarsi negativamente, soprattutto nelle conversazioni serie o emotive.

Le intenzioni possono essere facilmente fraintese. Le conversazioni su questioni importanti ti richiederanno probabilmente il doppio dello sforzo per stabilire il significato esatto. Non importa quanto tu sia bravo nella nuova lingua, è improbabile che riuscirai a comprendere appieno le leggere differenze tra ogni parola, frase o idioma come un madrelingua, a meno che tu non viva per anni nel paese.

13. Riconosci le fasi dell’apprendimento

Imparare una nuova lingua è complicato: inizialmente sarai è in grado di parlare un po’ e non capire molto, poi in grado di capire molto più di quanto riuscirai a parlare.

Poi diventerai un abile conversatore, ma preparati perchè questo step richiede un grande sforzo mentale. Dopo di che, sarai in grado di parlare e capire senza sforzo mentale cosciente (cioè, non sarà più necessario tradurre le parole nella propria lingua madre – nella propria mente). Una volta che sei in grado di parlare e ascoltare senza pensarci, inizierai a pensare nella lingua straniera senza sforzo.

E il livello finale? Essere in grado di seguire una conversazione tra un gruppo di madrelingua è l’ultimo pezzo del puzzle. Una volta che questo accade, e sei in grado di interloquire, entrare e uscire dalla conversazione a tuo piacimento, sei a posto.

14. Punta alla “fusione del cervello”

Quando si fa un sacco di lavoro intellettualmente intenso per ore e ore di lavoro, a un certo punto sembra quasi che il tuo cervello si fonda. Ti sembrerà strano, ma è proprio quello a cui devi puntare quando impari le lingue. Fino a quando non raggiungi lo stadio “cervello in poltiglia”, probabilmente non starai massimizzando il tuo tempo o il tuo sforzo. Quando inizi a studiare una nuova lingua si raggiunge la fusione mentale nel giro di un’ora o due, ma col tempo potrebbe volerci un’intera giornata a contatto con madrelingua. Quando succede, è un’ottima cosa.

15. L’intensità dello studio prevale sulla durata dello studio

Quello che vogliamo dire è che studiare una lingua quattro ore al giorno per due settimane sarà più efficiente rispetto che studiare un’ora al giorno per due mesi. Questo è uno dei motivi per cui tante persone prendono lezioni di lingua a scuola ma non ricordano più nulla.

L’apprendimento di una nuova lingua richiede impegno, esperienza e un investimento costante. Buona fortuna!