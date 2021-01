Zingaretti, Pd: “Crisi di Governo sarebbe un grave errore”

Così il segretario del Pd:

“Con Italia viva “abbiamo condiviso il percorso del governo ma una cosa è rafforzare il governo altra cosa è abbatterlo. I governi non si rilanciano mandandoli a casa. Il dissenso con Italia viva è su questo. Gli italiani non capirebbero una crisi di governo. Sarebbe un grave errore politico che penalizzerebbe l’Italia. E lo sarebbe anche a livello internazionale, visto che con Biden si apre una prospettiva di multilateralismo, e non sarebbe una buona notizia se in Italia tornassero al governo gli alleati di Trump”.

“Io penso che in questo momento alla vigilia del Cdm sul recovery fund dobbiamo fare di tutto per sottolineare che abbiamo in mano uno strumento potente per cambiare l’Italia. Io non condivido una deriva che porta alla crisi”.