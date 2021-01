Crisi di governo, Fratoianni: “Evitare crisi al buio”

Non so quanto #coraggio serva a una ministra per dimettersi, come ha più volte detto Matteo #Renzi.

Di sicuro serve tanto coraggio alle italiane e agli italiani per affrontare la crisi pandemica e la crisi sociale che ne è scaturita, con il serio rischio di perdere reddito, lavoro e diritti.

Evitare crisi al buio

A questo coraggio bisognerebbe guardare con rispetto, evitando di aprire #crisidigoverno al buio, come ha fatto Renzi, che rischia di mettere i cittadini in ulteriore difficoltà.