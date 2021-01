Governo, Fornaro: “Difficile farne uno nuovo con chi rompe questo”

“Con una crisi al buio diventa difficile ricostruire la stessa maggioranza con chi ha determinato questa situazione.

Una crisi politica durante la pandemia e con una crisi economica come quella che stiamo vivendo non sarebbe capita dai

cittadini. Noi lo ripetiamo da giorni: in questo Parlamento non c’e’ alternativa a questa maggioranza e a Conte.”