Fratoianni: “Renzi scelga cosa fare”

Non ho mai sostenuto il governo Renzi e anzi, l’ho molto contrastato, per la natura ambigua della sua visione politica. Non abbiamo mai subito innamoramenti per il dirigente politico nemmeno quando il Pd era al 40%.

Ma poi, ad agosto del 2019 abbiamo in piena consapevolezza deciso di dare vita a un governo anche con Renzi, per salvare il paese dal baratro in cui la destra peggiore lo stava cacciando.

Dopo poco più di un anno, Renzi torna a dimostrare l’avventurismo politico che lo ha contraddistinto in passato. E soprattutto pensa di poter aprire una crisi, in piena pandemia, rivendicando il ponte sullo stretto. Mentre ci sarebbe da mettere in sicurezza la vita di milioni di persone, sia dal punto di vista sanitario che sociale.

Scelga cosa fare

Per carità, ognuno si sceglie gli interlocutori sociali che preferisce, e non stupisce che Renzi scelga quelli che storicamente sono vicini a Forza Italia.

E però non può pensare che gli altri siano sciocchi e non comprendano la reale natura di questa crisi, i cui esiti sarebbero imprevedibili.

Scelga, quindi, Renzi cosa fare.

Ma scelga sapendo che qui il punto non è il futuro o il destino di Giuseppe Conte, ma quello di un progetto politico.

Perché la coalizione che sta guidando (pur con dei limiti) l’Italia fuori dalla pandemia, può essere un progetto futuro.

Diversamente ognuno trarrà le proprie conclusioni.