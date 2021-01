La giunta ha deliberato la riduzione dei valori catastali dei terreni edificabili nell’area Ovest di Pescara

Ridotti, ai fini del calcolo dell’IMU, i valori catastali dei terreni edificabili situati nella parte Ovest di Pescara Con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale di Pescara ha approvato una consistente riduzione, ai fini del calcolo dell’IMU, dei valori catastali di aree edificabili e terreni insistenti nella parte ovest della città.

Provvedimento di rilievo

Si tratta di un provvedimento di rilievo perché accoglie le istanze che da tempo provenivano da gran parte dei proprietari, e che oggi rileva un’importanza ancora maggiore alla luce delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria. La delibera determinerà i suoi maggiori effetti nella zona di Fontanelle, su cui già insiste dal 2014 un piano particolareggiato rimasto inattuato per via della crisi dell’edilizia. In media a Fontanelle i valori scenderanno, già per l’annualità 2021, di una percentuale compresa tra il 30 e il 40 per cento. Il beneficio economico coinvolgerà anche il resto della parte Ovest della città (comparti 8 e 10), interessando quindi numerose particelle a ridosso della Tiburtina, quelle del rione Rancitelli, della Madonna del Fuoco e di San Donato.