Firenze, Natale Sottovetro

Nuova chiamata per i fiorentini che vogliono partecipare al docufilm ‘Firenze Sottovetro’, per raccontare la città in questo 2020 di pandemia

Ricordate ‘Firenze Sottovetro’, l’iniziativa a cui tutti i fiorentini potevano partecipare inviando foto, video, scritti fatti durante il primo lockdown di primavera e che diventerà un film documento per testimoniare la città durante questi mesi difficili di pandemia? Bene; potete ancora partecipare per inviare le vostre testimonianze di questo ‘Natale e Capodanno Sottovetro’, serviranno a completare il docufilm per una memoria collettiva che abbraccia tutto il 2020.

Le modalità

Potete inviare le vostre testimonianze, ai registi del docufilm Paolo Benedetti e Federico Micali, con le seguenti modalità:

– all’indirizzo email firenzesottovetro@gmail.com

– al numero 3497494282 (attraverso le piattaforme whatsapp e telegram)

– nella chat profilo Facebook @firenzesottovetro (https://www.facebook.com/firenzesottovetro/).

Il progetto è patrocinato dal Comune di Firenze ed è prodotto da Malandrino Film e 011Films con la collaborazione di Toscana Film Commission e del cinema La Compagnia con media partner Lady Radio e PS Comunicazione. Si tratta di un progetto Open No Profit le cui entrate saranno devolute ad enti e associazioni impegnati in questa emergenza pandemica.