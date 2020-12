Stress e tranquillità in una casa tranquilla

Oltre ad essere la nostra casa, la casa in cui viviamo è il nostro rifugio dalla vita frenetica e dallo stress. Ti diciamo come goderti la tua casa, in modo più rilassato, sereno e calmo. Ti è mai capitato di andare in un ristorante e di uscirne con la testa “spenta”? Il livello di rumore del tuo lavoro ti dà fastidio al punto da danneggiare la tua produttività?

Sapevi che le nostre orecchie sono progettate per essere costantemente all’erta?

Non possiamo chiuderli, come gli occhi, o trattenere il respiro come possiamo annusare. Il comfort acustico ideale è quello dell’open space, in cui non ci sono riflessi, né riverberi, né suoni artificiali.

La parola Comfort è legata al comfort e al benessere del corpo, quindi “comfort acustico” è legato al comfort di quelle parti del corpo che possono essere interessate dal rumore, come l’udito, il sistema nervoso, o problemi articolari generato da vibrazioni eccessive.

Parlare quindi di “comfort acustico” significa eliminare i possibili fastidi e disagi generati da rumori e vibrazioni.

La sensazione di disagio acustico è qualcosa di soggettivo e quindi variabile, a seconda delle persone e dell’attività che svolgono. Ci sono persone che sono più sensibili di altre ai suoni e ci sono attività che richiedono un livello di rumore inferiore rispetto ad altre per essere nei limiti del comfort. Tuttavia, è possibile delimitare alcuni intervalli o modelli di livello sonoro (prodotto di studi effettuati tramite statistiche), che sono generalmente accettati come valori ammissibili per diverse attività umane.

Strumenti essenziali per ottenere il silenzio:

Tende acustiche, pannelli acustici, materassini fonoassorbenti, eventualmente diffusori.

Per questo motivo il comfort acustico è associato ad un ambiente silenzioso, o con livelli di rumorosità molto bassi, dove possiamo comunicare, concentrarci o riposare.

Perfect-Acoustic propone alcune modifiche da incorporare, dare il nostro tocco personale è importante per sentirsi a proprio agio ea proprio agio.

Luce naturale: è scientificamente provato che la luce naturale migliora la nostra pressione sanguigna, l’umore, la frequenza cardiaca, il nostro metabolismo e riduce lo stress. Per incoraggiare la luce naturale, consigliamo tende che non siano oscuranti, in modo che possa passare più luce. Possiamo anche analizzare se qualcosa fuori dalle nostre finestre blocca l’ingresso della luce naturale. Potando gli alberi possiamo aumentare notevolmente i raggi solari che entrano. Se abbiamo la possibilità o stiamo valutando una costruzione, suggeriamo porte in vetro trasparente in modo che la luce possa espandersi, ampie finestre, mattoni di vetro e l’installazione di un lucernario. F

oppure il pomeriggio e la sera, suggeriamo l’illuminazione con lampade da terra, luci soffuse e candele.

Alcune idee per attenuare il suono:

Utilizzare pannelli di assorbimento acustico sulle pareti, trappole per bassi. Si consiglia di stendere a terra un materassino acustico o sonoro. Posiziona tende acustiche o fonoassorbenti davanti alle finestre.

Tavolozza dei colori: per trovare pace e tranquillità in tutti gli ambienti, la scelta dei colori è molto importante. I colori intensi eccitano il sistema nervoso, ci mettono in allerta e aumentano il nostro livello di stress e ansia; quindi suggeriamo di evitarli.

I colori neutri o tenui generano il contrario: promuovono serenità, calma e riposo. Suggeriamo quanto segue: Azzurro (rallenta il battito cardiaco e la pressione sanguigna), Grigio (rilassa e calma) Blu acqua (rilassa, ci ricorda la sensazione di guardare il cielo o il mare), Verde pallido / verde pastello (ricorda noi della natura), Rosa pallido (ideale da combinare con il grigio nei dettagli decorativi), Lilla (fornisce armonia), Beige (può essere combinato con il grigio e altre tonalità di beige, favorisce il riposo).

Possiamo iniziare con piccoli dettagli nelle stanze: le lenzuola, l’imbottitura, le tende dovrebbero essere idealmente neutre e lisce o con motivi minimali.

Natura e vita: Avere fiori negli spazi dove passiamo il tempo ha molti vantaggi: abbassano i livelli di stress, ci aiutano a sentirci rinnovati, favoriscono la creatività e l’armonia, purificano l’aria, aggiungono umidità all’ambiente (riducendo così la quantità di polvere) , minore ansia, minori livelli di depressione, ci danno una sensazione di soddisfazione e ci aiutano a stabilire connessioni intime.

Elementi curvi: un ampio studio mostra che mobili curvi e forme sinuose provocano piacevoli emozioni: una sensazione di relax, tranquillità, calma. Al contrario, i mobili con linee rette provocano freddezza, ostilità e poca voglia di stare in un posto.

Ordine: la mancanza di organizzazione può causare sentimenti di impotenza, disperazione e alti livelli di stress. Armadi pieni, cassetti disorganizzati e controsoffitti ingombri generano ansia, disagio e contaminazione visiva. Gli ambienti caotici ci portano a uno stato di eccitazione e ansia, alterando il nostro sistema nervoso e generando un cattivo umore. Di conseguenza, non riusciamo a rispettare le scadenze concordate, dimentichiamo gli impegni e trascuriamo i nostri legami, il che crea stress che rende l’organizzazione ancora più difficile. è un circolo vizioso. Consigliamoi seguenti passaggi, da incorporare a poco a poco: