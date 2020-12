Zingaretti: “Al Governo serve un rilancio, ma no crisi al buio”

Così il segretario del >Pd:

“Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza e’ avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte”.

No a crisi al buio

“La conclusione dell’attuale esperienza di governo sarebbe un’avventura pericolosa. Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro della Repubblica”.