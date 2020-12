Emergenza Coronavirus Fiumicino, 334 positivi 23 in più dall’ultimo bollettino

“Secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3 oggi sono 334 i positivi nel Comune di Fiumicino, ben 23 in più rispetto all’ultima comunicazione risalente a due giorni fa”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Di questi 184 sono donne, 150 uomini

“Di questi 184 sono donne, 150 uomini – aggiunge – con un’età media di 41 anni. Il 66% dei contagi è tra i residenti di Isola sacra e Fiumicino. Il trend dunque vede una crescita tra le persone affette da coronavirus, ma una lieve diminuzione dei contagi nelle località più colpite: Isola sacra e Fiumicino per l’appunto”.

“La situazione non è ancora tranquillizzante – conclude Montino – ed è per questo che tutti noi dobbiamo impegnarci affinché questi numeri scendano il prima possibile. Per fare questo occorre che si seguano scrupolosamente le prescrizioni che ogni giorno ci vengono ricordate dalle autorità sanitarie: indossare la mascherina, anche in casa, tra persone non conviventi; lavarsi di frequente le mani; mantenere la distanza di almeno un metro tra persone; evitare ogni possibile assembramento, in particolare nelle prossime settimane durante le quali si faranno acquisti natalizi”.